Silvio Santos fez história como apresentadorSBT/Divulgação

Publicado 17/08/2024 19:25

Rio - A trajetória de Silvio Santos, um dos maiores ícones da televisão brasileira, que morreu aos 93 anos neste sábado (17), foi responsável por momentos que entraram para a história do entretenimento no país. O empresário e apresentador, cuja carreira se estendeu por mais de seis décadas, deixa um legado de programas de sucesso.



Além do clássico 'Programa Silvio Santos', que se tornou um dos pilares do SBT, Silvio também comandou diversos outros que impactaram gerações. Abaixo, destacamos alguns dos programas mais conhecidos do apresentador.



fotogaleria



'Em nome do amor'



Inspirado pelo 'The Dating Show', um programa americano criado nos anos 1960, Silvio Santos trouxe o conceito de formar casais na televisão para o Brasil em 1979. O quadro 'Namoro na TV' permaneceu no ar no 'Programa Silvio Santos' até 1988. Depois, em 1994, o formato passou a se chamar 'Em nome do amor', sendo exibido semanalmente até 2000.



Homens e mulheres se posicionavam em lados opostos do palco, observando-se através de um binóculo. Em seguida, o apresentador sugeria uma dança, e as duplas se formavam. O tempo da música era o tempo que o casal tinha para conversar. "É namoro ou amizade?", questionava ao fim.

'Topa tudo por dinheiro'

A atração se popularizou tornou popular pelos desafios oferecidos à plateia, onde os participantes poderiam ganhar prêmios em dinheiro ao enfrentar provas divertidas. Um dos momentos mais icônicos do programa era quando Silvio Santos lançava os 'aviõezinhos de dinheiro' enquanto repetia sua frase clássica: "Quem quer dinheiro?"

'Porta da esperança'



"Vamos abrir as portas da esperança" foi um dos clássicos bordões de Silvio Santos. Exibido aos domingos, entre 1984 e 1996, o programa buscava realizar sonhos de espectadores que escreviam cartas contando seus desejos. Os participantes selecionados iam ao estúdio, compartilhavam suas histórias e aguardavam ansiosamente para descobrir se o objeto que ansiavam estava do outro lado da porta.



'Casa dos artistas'



Com quatro edições entre 2001 e 2004, a 'Casa dos Artistas' foi um reality show que cativou o público ao reunir celebridades em uma casa vigiada por câmeras, competindo por um prêmio. Bárbara Paz, Alexandre Frota e Supla foram alguns dos participantes.



'Show do milhão'



O programa de perguntas e respostas que prometia prêmio milionário para o vencedor foi uma febre nacional. De 1999 a 2003, várias pessoas tiveram a oportunidade de faturar o prêmio, mas apenas uma conseguiu o valor máximo. Na época, também foram lançados jogos de computador e videogame narrados por Silvio.