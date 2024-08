SBT - Foto: Reprodução

Publicado 17/08/2024 10:47 | Atualizado 17/08/2024 10:47

Rio - Mesmo após o anúncio da morte de Silvio Santos, o SBT não entrou com qualquer tipo de programação especial na manhã deste sábado (17). A emissora decidiu seguir a programação com a exibição de desenhos do "Sábado Animado".

A notícia da morte do apresentador foi divulgada pela própria emissora nas redes sociais. "Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros.", iniciou o comunicado da emissora nas redes sociais. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria. Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos", seguiu.