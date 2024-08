Gael Vicci indica Lucca e Heloísa para a Batalha - Reprodução de vídeo / TV Globo

Gael Vicci indica Lucca e Heloísa para a Batalha Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 16/08/2024 07:34

Rio - Após levar a melhor na prova da "Estrela" e conquistar imunidade, Gael indicou, na noite desta quinta-feira (15), dois participantes para a "Batalha", do "Estrela da Casa", da TV Globo. Os escolhidos foram: Lucca e Heloísa. Ele justificou que essas são as pessoas com que tem menos afinidade no reality.

fotogaleria

"Lucca. A gente ainda não teve o tempo de criar aquela afinidade, aquele laço. Mas não é porque não gosto de ti", disse Gael ao goiano. Em seguida, ele elegeu Heloísa. "Eu me apeguei a todo mundo por aqui. Mas preciso indicar", explicou.

Nesta sexta-feira (16), Lucca e Heloísa vão se enfrentar no "Duelo". Quem vencer a disputa, escapa da Batalha e fica imune.

O jogo começou!!! O primeiro indicado do Gael é o Lucca #EstrelaDaCasa pic.twitter.com/4YsZ15sSk9 — TV Globo (@tvglobo) August 16, 2024