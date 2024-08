Eliana durante o ’Saia Justa’, do GNT - Reprodução de vídeo

Publicado 15/08/2024 08:06

Rio - Eliana, de 51 anos, fez uma revelação íntima durante o "Saia Justa", do GNT, na noite desta quarta-feira (14). Ao falar sobre as emoções intensas que a transa pode gerar, a apresentadora contou que já chorou depois de atingir o orgasmo.

"Já chorei! Nossa, que delícia. Acontece, acontece. É um negócio muito forte", comentou Eliana. Bela Gil disse que já passou pela mesma situação. "Tem sexo que vai além do prazer. Eu já cheguei a chorar bastante".

Momentos depois, Tati Dias informou que a maioria das mulheres chegam mais ao orgasmo se estimulando. "95% dos homens héteros sentem orgasmo numa relação sexual, e, de mulheres, são 65%. Olha a diferença! E aí que vem a bomba: 92% das mulheres dizem sentir prazer e ter orgasmos se estimulando, trabalhando com você mesma".

Eliana, então, aconselhou: "Ou seja, se você tá sem tempo, se o marido não tá por perto, se não tá namorando, tá sozinha... Se conheça, se curta, se toca e vai ser feliz."

Invesão de papéis

No programa, Eliana também se emocionou ao comentar a inversão de papéis com os familiares em um momento da vida e ao recordar a morte do pai, José Bezerra, aos 92 anos, em março.

"Eu inverti os papéis com os meus pais. Perdi meu pai recentemente, tem cinco meses, e foi muito interessante ter vivido com ele e ter cuidado dele nesses dois anos intensos, no momento mais difícil da vida dele. E hoje minha mãe com 86 anos, ela é muito querida, me dá colo quando eu preciso, mas, no fundo, minha irmã e eu trocamos de papéis: a gente é mãe da nossa mãe. Essa troca de papel custa bastante", declarou.

"Ter sido mãe do meu pai nesses dois anos foi um negócio que me impactou emocionalmente e me deu experiência também de observar o fim de uma vida muito bem vivida, porque ele foi um cara muito intenso em todas as emoções dele, tudo que ele quis fazer, mas não é fácil você sair desse papel de filha", concluiu.