Eliana lamenta morte do pai - Reprodução do Instagram

Publicado 19/03/2024 15:11 | Atualizado 19/03/2024 15:35

Rio - Eliana usou o Instagram, nesta terça-feira, para lamentar a morte do pai, José Bezerra, aos 92 anos. A apresentadora do SBT compartilhou imagens ao lado dos familiares, agradeceu os ensinamentos do pai e falou sobre o luto.