Ana Hickmann e Edu Guedes trocam beijos em feira de negócios - Webert Belicio / Agnews

Ana Hickmann e Edu Guedes trocam beijos em feira de negóciosWebert Belicio / Agnews

Publicado 19/03/2024 18:16

Rio - Em meio ao fim do casamento conturbado, Ana Hickmann trocou beijos apaixonados com o novo namorado, o chef e apresentador Edu Guedes, nesta terça-feira (19).

fotogaleria

O casal foi junto a uma feira de negócios no Riocentro, na Zona Oeste e foi fotografado trocando carinhos.

Ana e Edu assumiram o romance publicamente recentemente. Apesar de Alexandre Correa, ex-marido da apresentadora afirmar que eles já viviam um relacionamento extraconjugal, os dois negaram.

Na semana passada, ela falou sobre o namoro com Edu Guedes durante uma interação com os internautas no fim de uma transmissão ao vivo no Instagram. A apresentadora negou que estivesse grávida e agradeceu o carinho dos admiradores e ressaltou que todos merecem ser felizes.

"Gente, muita obrigada por estarem juntos comigo aqui. Por estarem me apoiando, apoiando o Eduardo também. Tá sendo um momento muito delicado, e ao mesmo tempo muito especial...E a live de hoje foi para poder compartilhar experiências e compartilhar um pouco da nossa vida também. Todos nós merecemos ser felizes, merecemos algo de melhor na vida e merecemos mais liberdade", finalizou.