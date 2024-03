MC Daniel - Reprodução/Instagram

MC DanielReprodução/Instagram

Publicado 19/03/2024 22:59

Rio - MC Daniel utilizou as redes sociais, nesta terça-feira (19), para desabafar sobre sua agenda de compromissos. Cantor, que está no elenco da "Dança dos Famosos", da TV Globo, vai se apresentar no Lollapalooza no domingo (24).

"Agradecer a Deus por mais um dia abençoado. Não vou mentir para vocês, o estilo da semana está bem difícil de pegar. Essa semana tem o Lollapalooza, em breve iremos lançar 'Defender' com o Luan Pereira (...) Bebe água, se hidrata, come bem", disse.

Em seguida, MC Daniel compartilhou registros durante o ensaio da "Dança dos Famosos" e afirmou: "Nunca imaginei viver uma experiência dessa. Queria agradecer a todos os envolvidos nesse projeto gigante".