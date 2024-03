Fãs fazem tatuagem em homenagem a Yasmin Brunet - Reprodução / Instagram

Publicado 19/03/2024 17:34 | Atualizado 19/03/2024 17:40

Rio - Yasmin Brunet, de 35 anos, foi surpreendida nesta terça-feira (19), por duas fãs que fizeram tatuagens em sua homenagem após sua saída do "Big Brother Brasil". Em um vídeo publicado no Stories do Instagram, a modelo mostrou as jovens e suas tattoos.