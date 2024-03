Mariana Xavier fala sobre dificuldade de encontrar biquínis que valorizem seu corpo - Reprodução / Instagram

Mariana Xavier fala sobre dificuldade de encontrar biquínis que valorizem seu corpoReprodução / Instagram

Publicado 19/03/2024 16:34

Rio - Mariana Xavier, de 43 anos, desabafou nesta terça-feira (19), através do Stories no Instagram, sobre sua dificuldade de encontrar biquínis que valorizem o seu corpo e, ao mesmo tempo, sejam confortáveis.

"Tenho vivido um drama pessoal com um negócio de biquíni. Por quê? Porque eu tenho usado uns biquínis excessivamente grandes e está começando a me incomodar, porque eu estou ficando com uma marca deste tamanho grande na bunda", disse ela.A atriz deseja diminuir sua marca de sol, mas não encontra um biquíni que agrade. "Normalmente, os biquínis quando são menores atrás também são muito menores na frente e aí me incomoda. Eu gosto de biquíni mais altinho na frente. Acabo aproveitando para tentar dar uma melhoradinha na marca quando eu estou num lugar privado, que eu não vou precisar ficar me mexendo muito e que não preciso ficar preocupada de se as coisas estão fugindo do biquíni.""Vejo a mulherada com a bunda de fora, eu acho lindo. Queria botar mais a bunda de fora, gente, mas eu não consigo encontrar um modelo que concilia. Tipo, a bunda de fora ficar bonita, mas não me incomodar na parte da frente", concluiu.