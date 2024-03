Fabricio Battaglini é diagnosticado com conjuntivite - Reprodução do Instagram

Publicado 19/03/2024 13:12 | Atualizado 19/03/2024 13:30

Rio - Fabricio Battaglini, de 49 anos, contou aos fãs, nesta segunda-feira, está com conjuntivite. Em uma publicação feita no Instagram, o repórter do "Mais Você", da TV Globo, mostrou a inflamação nos olhos, falou sobre seus sintomas e fez um alerta aos admiradores. Ele ainda disse que precisará ficar 'de molho' por, pelo menos, cinco dias.

"Ontem à noite, o olho começou a coçar. De madrugada, acordei com a sensação da pálpebra colada. Logo imaginei... E, como com os olhos não se brinca, liguei numa clínica do convênio e consegui horário com oftalmo. Estava certo: conjuntivite! Primeiro dia ainda, 'pode ser que piore', disse a médica, 'e passe para o outro olho'", afirmou.

"Tive todos os sintomas: olhos vermelhos, secreção, inchaço, além daqueles que falei no começo. Aí, comentando com meu irmão agora há pouco, ele disse que esteve no hospital ontem por outro motivo e viu vários casos", continuou.



Por fim, Fabricio aconselhou os fãs e disse que ficaria de repouso durante cinco dias. "Seria um surto? De novo? Por isso, vamos cuidar! O motivo desse post é chamar atenção para o básico. Mãos limpas sempre, evitando levar aos olhos, por mais difícil que seja se lembrar disso. E estar atento porque o vírus é altamente transmissível. Agora, fico de molho por, pelo menos, 5 dias. Torcendo para não avançar, não pular para o olho direito, não ter passado para ninguém em casa e cuidando com 2 colírios, compressa de água gelada e paciência", desejou.