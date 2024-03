Claudia Raia se derrete ao compartilhar registros do filho caçula - Reprodução

Publicado 19/03/2024 20:01

Rio - Fofura! Claudia Raia utilizou as redes sociais, nesta terça-feira (19), para compartilhar registros do filho caçula, Luca, de 1 ano. Em seu Instagram, a atriz se derreteu pelo pequeno, fruto de seu relacionamento com Jarbas Homem de Mello.

"Fofurinha de mamãe", escreveu Claudia ao publicar cliques de Luca na cadeirinha de refeição. Nos comentários, famosos e anônimos se encantaram com a cena. "É muita fofura", afirmou Letícia Spiller. "Que delícia", disse Angélica.

Os seguidores da atriz também fizeram questão de reagir aos registros. "Coisa mais gostosa", ressaltou uma internauta. "Como lidar com tanta fofura, meu Deus?", questionou outra.

