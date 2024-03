Luana Piovani critica Pedro Scooby por não fazer festa de aniversário do filho mais velho - Reprodução / Instagram

Publicado 19/03/2024 18:29 | Atualizado 19/03/2024 21:33

Rio - Luana Piovani desabafou nas redes sociais nesta terça-feira (19), sobre Pedro Scooby, seu ex-marido, com quem tem três filhos. Planejando uma viagem a Paris para encontrar uma amiga, ela revelou que contava com o surfista para fazer a festa de aniversário de seu filho mais velho, Dom, mas foi deixada na mão pelo ex-BBB.

"Esperei o outro responsável chegar para ficar com as crianças, assim me organizei. Falei: 'Bom, pelo menos eu não tenho que pedir para ficarem com os meus pais. Ainda pedi: 'Produz o aniversário do Dom; Primeira vez que você vai fazer isso, eu fiz todas as vezes. É bom porque eu vou estar em Paris e chego um dia antes do aniversário'. Claro que Pedro Scooby] mudou a data [da viagem] de novo. [Ele] chega na véspera do aniversário, não vai produzir festa nenhuma, mas tudo bem porque ela já está produzida".

A atriz explicou o motivo dela não cancelar sua viagem para Paris. "A questão é que eu me neguei a cancelar a minha viagem. Apesar de ficar com o coração partido, eu faço esse esforço, não sei se todo mundo entende o que eu quero dizer com um esforço. Porque, para mim, não estar com os meus filhos é sempre um esforço, mas eu me organizo para fazer porque tem que ser, porque senão depois eu cobro de mim, fico brava comigo".

Apesar dos perrengues, ela finalizou contando que conseguiu organizar tudo e vai receber uma ajuda de uma amiga e de sua funcionária. "E é isso. As crianças vão passar o fim de semana com uma amiga minha que está vindo aqui. Porque é só mulher que dá suporte para mulher. Tem a minha funcionária e elas vão segurar a onda porque eu vou lá ver a minha mana amada".