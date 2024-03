Marina Sena compartilha fotos sensuais - Reprodução / Instagram

Publicado 19/03/2024 21:27 | Atualizado 19/03/2024 21:28

Rio - Marina Sena, de 27 anos, publicou fotos sensuais nesta terça-feira (19), nas redes sociais, e foi elogiada pelos fãs. Nas imagens, a cantora faz topless e aparece nua com o corpo encostado no box do banheiro, exibindo o bumbum.

"O amor me deixa com tesão", escreveu a cantora na legenda da publicação.



Internautas correram para os comentários do post para enaltecer a artista. "Marina Sena, assim você acaba com meu coração", disse a fã. "Estou passando mal", acrescentou mais uma. "Marina você é tão linda, meu Deus", elogiou uma fã. "Que mulher, meus amigos", destacou mais um.