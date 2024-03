Amanda Meirelles ganha festa surpresa dos amigos em São Paulo - Leo Franco/ Agnews

Amanda Meirelles ganha festa surpresa dos amigos em São PauloLeo Franco/ Agnews

Publicado 19/03/2024 21:36

Rio - Amanda Meirelles ganhou, nesta terça-feira (19), uma festa surpresa dos amigos em São Paulo. A campeã do "BBB 24", da TV Globo, que completa 33 anos no dia 22 de março, compartilhou o momento especial em suas redes sociais.

"Ganhei uma festa surpresa dos meus amigos de São Paulo! Estou chocada!", escreveu Amanda em seu story do Instagram ao mostrar o momento que chega ao local e se depara com a celebração e as pessoas começam a cantar "Parabéns".

Nomes como os também ex-BBB's, Larissa Santos, Fred Bruno e Isabella Cecchi fizeram questão de prestigiar a amiga.