Letícia Colin - Divulgação/Rede Globo

Publicado 19/03/2024 13:25 | Atualizado 19/03/2024 15:13

Rio - Letícia Colin, de 34 anos, compartilhou nas redes sociais nesta segunda-feira (18) uma foto sem blusa, revelando uma tatuagem na região das costelas.

Na postagem, a atriz mostrou uma saia que ganhou de presente e na legenda da publicação desejou uma ótima semana para seus seguidores.

"Uma semana glamorosamente desconstruída para nós", escreveu ela. A saia justa ao corpo cobre quase toda a perna de Letícia e é decorada com franjas, o que chamou a atenção dos internautas.

"Saia lindíssima", elogiou a própria Letícia. "Você é como todas as flores", comentou um internauta, em referência ao trabalho mais recente da atriz, como a Vanessa de "Todas as Flores", no Globoplay.

Na vida pessoal, Letícia Colin é casada com Michel Melamed desde 2016, com quem tem um filho de cinco anos chamado Uri.

O casal está em cartaz no Rio de Janeiro no Teatro Adolpho Bloch, na Gloria, com a peça "Um Filme Argentino" até o dia 21 de abril, às sextas e sábados às 20h e aos domingos às 18h.