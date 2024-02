Leticia Colin aproveita dia na praia com amigo - Reprodução/Instagram

Publicado 02/02/2024 19:27

Rio - A atriz Leticia Colin aproveitou esta sexta-feira (02) para tomar um banho de mar ao lado do seu amigo, Asafe. Pelo Instagram, a influenciadora, de 34 anos, compartilhou detalhes do seu dia na praia e cativou internautas com suas poses divertidas nos registros.

"Com tudo que há e além! Obrigada, meu Rio, por ter trazido meu Zazá. O bom da vida é sem filtro", escreveu a artista na legenda da publicação. Na sequência, Leticia posa ao lado do fotógrafo e mostra o colega entrando nas águas do mar de Ipanema. Ela também surge sozinha, dando um pulinho na areia com o Morro Dois Irmãos ao fundo, e exibindo sua beleza natural com um biquíni de estampa de oncinha.Seguidores foram aos comentários para elogiar o alto-astral da cantora e o belo visual das fotos: "Falar o quê? Simplesmente a melhor! Diva! Você e o Rio são lindos demais", admirou um fã. "O rosto dessa mulher me deixa com o emocional abalado. Maravilhosa como sempre essa Leticia Colin", afirmou outro. "Nossa como eu amo o Rio de Janeiro! Arrasou com as fotos", disse uma terceira. "Que lindezas! Mas admito que tô precisando de uma prainha também", contou mais uma.