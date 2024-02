Ana Hickmann revela se já beijou após divórcio - Reprodução / Instagram

Ana Hickmann revela se já beijou após divórcioReprodução / Instagram

Publicado 02/02/2024 17:22

Rio - Ana Hickmann, de 42 anos, falou durante entrevista na última quinta-feira (1), no podcast "Inteligência Ltda.", sobre a nova fase de solteira após anunciar o processo de divórcio de Alexandre Correa. Na conversa, uma internauta perguntou se a apresentadora já havia beijado depois da separação.

fotogaleria

"Esse sorriso responde?", disse ela, com feição toda alegre, indicando que já beijou.Logo na sequência, ela entrou no assunto sobre felicidade. "Uma coisa que é mais importante para mim, depois do meu filho, é a felicidade. Se não tenho felicidade na minha vida, o resto não importa. Dificuldades tenho todos os dias. Às vezes, tenho vontade de gritar, chorar, de tudo. Mas, ao mesmo tempo, guardo tudo isso dentro da caixinha da alegria e da felicidade, ela vale muito mais a pena ser aberta e estar comigo presente", explicou.