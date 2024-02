Zé Neto - Reprodução / Instagram

Publicado 02/02/2024 21:09 | Atualizado 02/02/2024 21:24

Rio - Zé Neto, de 33 anos, anunciou nesta sexta-feira (2), através das redes sociais, que foi diagnosticado com dengue. O sertanejo lamentou por ter que desmarcar alguns compromissos e os shows dos dias 2, 3 e 4 de fevereiro, com sua dupla com Cristiano. O cantor está seguindo as recomendações dos médicos e deverá manter o repouso por três dias.

"Sabe quando você não entende o porquê? Mas nunca, nunca duvidei de Deus em toda minha vida. Graças a Deus é só uma coisa simples que em breve vou estar de volta aos palcos. Mas devo confessar a vocês que dá uma tristeza quando tantas coisas acontecem com a gente de uma vez. Mas ainda assim, agradeço a Deus pela minha vida, pela minha família, pelo meu trabalho. As maiores batalhas vêm para aqueles que aguentam mais", começou ele.



"Então seja feita a sua vontade Deus. No mais, peço desculpas a todos os fãs, a todos os contratantes e a todas as pessoas envolvidas, que Deus nos abençoe. Logo, logo estarei bem", finalizou o cantor.