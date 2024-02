Isis Valverde e Marcus Buaiz curtem passeio em shopping do Rio - Edson Douglas/ AgNews

Isis Valverde e Marcus Buaiz curtem passeio em shopping do RioEdson Douglas/ AgNews

Publicado 03/02/2024 11:25

Rio - Isis Valverde e Marcus Buaiz aproveitaram o sábado (3) na companhia um do outro. O casal foi clicado de mãos dadas enquanto curtiam um passeio no shopping Village Mall, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

fotogaleria

Na última sexta-feira (2), Isis compartilhou no story de seu Instagram que ela e o amado completaram 11 meses de relacionamento e comemoraram com um jantar especial. "Nossos 11 meses com Martini, japonês e amor", disse. Marcus Buaiz, por sua vez, repostou a publicação da atriz e se declarou: "Nós", escreveu o empresário acompanhado de emoji de coração.