Eliezer impressiona com foto no AlascaReprodução

Publicado 03/02/2024 09:37

Rio - Eliezer impressionou os seguidores, neste sábado (3), ao publicar uma foto durante sua viagem para o Alasca. Em seu Instagram, o influenciador mostrou seus cabelos e barbas cobertos pela neve e brincou por estar "congelado".

"O verdadeiro nevou! Um pouco congelado. Quantos graus negativos vocês acham que estava aí pra ficar desse jeito?", questionou na legenda da publicação. Nos comentários, os fãs do influenciador se surpreenderam com a foto. "Jesus! Só de olhar minha garganta fecha", brincou uma internauta. "Nossa, o cabelo não quebra?", perguntou outra.

Na sexta-feira (2), Eliezer deu detalhes em seu story sobre o frio na região. "Sobre a situação do Alasca hoje. Tivemos a sorte (ou não) de pegar a semana mais fria do inverno em anos. Até os locais estão assustados com o frio. Geralmente no inverno fica em torno de -20ºC a -30ºC e essa semana está passando de -40ºC. Há dois dias bateu recorde de neve em uma tempestade. Voo sendo cancelado por conta do tempo", contou.

Em seguida, o influenciador, que foi para o Alasca para ver a aurora boreal, revelou o que ficam fazendo no local, já que está tudo fechado. "Nada. Ficamos esperando a aurora (risos)", disse.