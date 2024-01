Eliezer viaja para o Alaska e explica ausência de Viih Tube - Reprodução

Publicado 30/01/2024 22:32

Rio - Eliezer utilizou as redes sociais, nesta terça-feira (30), para contar que viajou para o Alaska. Em seu story do Instagram o influenciador disse que a ideia era que Viih Tube fosse junto, mas que ela teria desistido do passeio por causa do frio que faz no local.

"Gente, cheguei no Alaska. Olha, eu estou com quatro blusas, três calças, duas meias, luva e ainda assim, eu estou morrendo de frio", contou. "Essa viagem foi programada para fazer com a Viih ano passado. Chamei ela para vir para o Alaska. Aí de primeira, ela topou. Falou: 'Vamos embora, claro, vamos fazer sim'", relembrou.

Em seguida, o influenciador complementou: "Depois ela estava no puerpério ainda, naquela fase, ficou meio insegura com a Lua, porque eu programei muito antes. Ai quando ela descobriu a temperatura quanto que aqui faz, que o normal aqui é fazer -30ºC, agora acho que está -27ºC, ela descartou total (...) A Viih não gosta de frio. Aí eu vim", disse aos risos.