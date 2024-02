Carolina Dieckmann anuncia saída da Rede Globo após mais de três décadas - Reprodução/Instagram

Carolina Dieckmann anuncia saída da Rede Globo após mais de três décadasReprodução/Instagram

Publicado 01/02/2024 11:34 | Atualizado 01/02/2024 12:06

Rio - Carolina Dieckmann, de 45 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para anunciar sua saída da Rede Globo após mais de três décadas. A atriz publicou um longo texto de despedida, através do Instagram, onde citou os trabalhos mais marcantes de sua carreira e agradeceu pela oportunidade de ter feito parte da emissora.

fotogaleria

"Não é que eu comecei na Globo, foi a Globo que me começou. Eu não era atriz, me tornei, ali dentro, na poeira de tantos talentos, com os melhores professores que alguém poderia desejar… Numa empresa que me nutriu com oportunidades e experiências incríveis, além de ter sido solo e alimento para tantos projetos lindos que fizemos juntos, e que estão marcados nas nossas historia", iniciou a artista, que também aproveitou para compartilhar diversos registros de sua carreira.

"Foram muitas [personagens]... A que virava modelo, sem querer ser; a que dançava no rio à espera do primeiro amor; a que infernizava a academia; a que chegava na cidade para viver um romance tórrido e aventureiro com Fidel; a que queria ser modelo e atriz, mas não era; a que se apaixonava pelo namorado da mãe e ficava muito doente... E depois se curava; a doce e virgem passeadora de cachorros; a mãe nordestina que perdia sua filha, para depois ser a filha encontrada pela mãe", relembrou ela, citando sua participação em novelas como "Laços de Família" (2001) e "Senhora do Destino" (2005).

"A loira platinada e malvada da Luxus, a surfista gente boa; a jornalista dividida entre o filho do motorista e o patrão do pai dele; a traficada para Turquia e morta por uma seringada; a 'piriguete' esquentada que gostava de dinheiro, mas se redimiu pelo filho; a moça vendida pelo pai numa aposta, mas que só queria viver seu amor com o Mundo; a que entrou na novela no meio para ser o par romântico do Dante; a que vendia hamburguer na praça; e a 'advogata' mais mais do pedaço, minha Lumi", acrescentou Carolina.

"E assim, dia após dia, trabalho após trabalho, eu fui sendo, crescendo e amadurecendo, até chegar aqui. Hoje, mais de 30 anos depois, chegou a hora de dar meu primeiro voo sozinha… Mas carrego em cada pena das minhas asas o suor de muita gente, a generosidade de muitos colegas e a ajuda inestimável de muitos mestres. Levo comigo as memorias mais preciosas… Indizíveis… 11.078 dias felizes! São milhares de emoções, entre lagrimas e sorrisos, minhas e do público, e que são a parte mais bonita desse turbilhão que vivi desde a primeira cena que eu fiz", ponderou a artista.



Por fim, a loira não descartou a possibilidade de regressar à emissora para realizar novos trabalhos. "Está tudo aqui, tatuado na minha alma e no meu coração. Levo ainda a certeza de que toda vez que eu voltar na Globo será sempre um voo de volta para o ninho. Obrigada", concluiu.