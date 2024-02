Marcos Mion reflete sobre superação ao mostrar shape - Reprodução / Instagram

Publicado 01/02/2024 20:41

Rio - Marcos Mion, de 44 anos, compartilhou nesta quinta-feira (1), em seu Instagram, novos cliques do seu shape. O apresentador revelou que confere com o coach todos os dias seu peso e medidas e ainda aproveitou para refletir sobre o processo de superação enquanto se prepara para o filme "MMA - Meu Melhor Amigo", no qual viverá Max Machadada, o protagonista do longa.

"Todas as manhãs mando uma foto e meu peso para Eduardo Corres. Essa foto foi a de hoje. E por que postei? Porque eu estou sentindo muito orgulho de estar me superando e superando o que esperavam de mim!", escreveu Mion na legeda da publicação.Mion relembrou que já foi modelo de fisiculturismo, e contou que não quis mostrar os bastidores de sua rotina fitness porque teve "medo" de não conseguir chegar ao resultado esperado. "Receio, não, tive medo mesmo! A incerteza que a idade e o acúmulo de lesões trazem. Sem contar minha vida louca que exigiria de mim uma dedicação sobrenatural pra chegar no objetivo. Mas eu preciso dividir isso como forma de incentivo: não só cheguei no shape que eu imaginava, como fui além! Aos 44 e o melhor corpo da minha vida".O artista disse que manteve a rotina de exercícios mesmo durante as gravações de "Caldeirão" e que "consistência e foco foram os segredos para esse período"."Estou mantendo essa porcentagem de gordura e de músculo por muito tempo! Não é como um atleta que prepara o físico, sobe no palco e logo depois no jantar já come como se não houvesse o amanhã! Meu caso é preparar o físico para o dia da competição e a competição durar 2 meses, com intervalo de uma semana no meio", detalhou.Ele confessou o que deseja comer quando tudo isso acabar: "Manga, sushi e xburguer.Mas isso depois que acabar a filmagem porque pra ter o que poucos tem, você tem que fazer o que poucos fazem.