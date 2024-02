Rainer Cadete celebra novos seguidores no Instagram com foto sem roupa no mar - Reprodução/Instagram

Rainer Cadete celebra novos seguidores no Instagram com foto sem roupa no marReprodução/Instagram

Publicado 01/02/2024 19:59

Rio - Rainer Cadete, de 36 anos, comemorou ter batido 3 milhões de seguidores no Instagram com uma foto sua dando um mergulho no mar, sem roupas. Nesta quarta-feira (01), o artista fez um post para agradecer a todos que acompanham seu perfil, mas internautas ficaram mais interessados em conseguir o registro de um outro ângulo da cena.