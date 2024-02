Maraisa publica fotos ao lado de Fernando Mocó - Reprodução

Publicado 01/02/2024 19:20

Rio - Maraisa, da dupla com Maiara, publicou uma série de fotos, nesta quinta-feira (1º), em clima de romance com Fernando Mocó. Os dois haviam anunciado o fim do relacionamento em novembro do ano passado, mas reataram um mês depois.

"Sr. e Sra. Mocó", escreveu Maraisa na legenda da publicação. Fernando, por sua vez, fez questão de se declarar para a amada. "Te amo, meu amor", escreveu o empresário.

Nos comentários, os seguidores da cantora e celebraram os registros. "Se essas fotos já ficaram lindas demais, fico imaginando as do casamento", disse uma fã. "Casalzão lindo", afirmou outra.

Confira:

Em novembro do ano passado, Maraisa confirmou o fim do relacionamento com Fernando. A cantora havia sido surpreendida, em outubro do ano passado, durante um show em Palmas, no Tocantins, com um novo pedido de casamento feito pelo empresário, diante do pai dela, Marcos César. Maraisa, no entanto, já tinha ficado noiva do empresário uma semana antes.