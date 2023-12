Maraisa e Fernando Mocó surgem em clima de romance após término de 1 mês - Reprodução/Instagram

Publicado 20/12/2023 12:44

Rio - A cantora Maraisa chocou a web ao compartilhar uma série de cliques românticos com o empresário Fernando Mocó. Os famosos, que terminaram o noivado há exatamente um mês, fizeram a felicidade de fãs na noite desta terça-feira (19) ao praticamente confirmarem a volta de seu relacionamento.

Nas fotos, a sertaneja surge agarradinha com o ex-noivo, protagonizando até um beijo com Mocó em seus stories do Instagram. "Meu amor", escreveu o influenciador na legenda de uma foto dos dois. No dia 20 de novembro, Maraisa afirmou que o casal se separou amigavelmente por conta da agenda lotada da artista Apesar de garantir que foi um término tranquilo, a dupla da cantora Maiara começou a dar sinais de uma reconciliação dias após ter confirmado o fim do noivado. No último dia 24, ela chamou atenção de seguidores ao voltar a usar o anel que recebeu do empresário e seguir o ex novamente em suas redes sociais.