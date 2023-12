Manoel Soares e a mulher, Dinorá Rodrigues, durante o podcast ’Bombou’ - Reprodução / YouTube

Manoel Soares e a mulher, Dinorá Rodrigues, durante o podcast ’Bombou’Reprodução / YouTube

Publicado 20/12/2023 17:08

Rio - Manoel Soares, de 44 anos, revelou que tomou uma decisão importante após ter a casa invadida, na noite da última segunda-feira. O ex-apresentador do "Encontro", da TV Globo, relembrou o episódio traumático durante o comando do podcast "Bombou", no YouTube, e ao lado da mulher, Dinorá Rodrigues, anunciou que não dará entrevistas sobre o ocorrido.

"Tem algumas pessoas assistindo agora pela primeira vez porque nosso nome literalmente bombou em mais de 150 sites, nos principais portais de notícia, e a gente tem que falar alguma coisa sobre isso", iniciou Manoel. "A gente não queria que vocês chegassem até nós por esse motivo", acrescentou Dinorá.