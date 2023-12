Whindersson Nunes é flagrado com loira em jatinho - Reprodução de vídeo

Whindersson Nunes é flagrado com loira em jatinhoReprodução de vídeo

Publicado 20/12/2023 12:50 | Atualizado 20/12/2023 12:58

Rio - Parece que a fila andou para Whindersson Nunes. O humorista foi flagrados aos beijos com uma mulher loira em um jatinho. O registro foi feito por Tirullipa e publicado no Instagram Stories, nesta terça-feira.

fotogaleria

O novo contratado do SBT mostrava os amigos e filhas na areonave quando filmou o momento de pegação. "Partiu para as férias. Olha as meninas, elas merecem. Trabalharam muito esse ano", disse Tirullipa. Em outro momento, Whindersson e seu novo affair aparecem frente a frente conversando.

No X, antigo Twitter, os internautas comentam o novo romance de Whindersson. "Whindersson não perde tempo, né? Voando alto em todos os sentidos", comentou um. "Deve ser muito ruim ser famoso e não poder dar nem um beijo em paz", opinou outro.