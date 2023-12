Jojo Todynho - Reprodução / Instagram

Publicado 20/12/2023 19:50

Rio - Jojo Todynho, de 26 anos, aproveitou para rebater os comentários de alguns internautas após ser flagrada na praia ao lado do namorado, Renato Santiago, na manhã desta quarta-feira. Ao ver os diversos elogios sobre o físico do amado, a cantora aproveitou para enviar um recado bem-humorado àqueles que, segundo ela, colocam "olho gordo" em seu novo relacionamento.

"Gente, esse é mesmo o novo namorado da Jojo? Se for, ela está bem servida, hein?!", diz o tweet resgatado no post feito por um perfil de fofoca do Instagram, onde aparece registros do casal curtindo a praia. Ao ver os inúmeros comentários, a artista não perdeu tempo em se pronunciar.

"Esse povo é uma piada mesmo, depois não entendem por que a vida continua na mesma… Mulher gostosa, tem que ter namorado gostoso. Deus me livre desses olho gordo!", escreveu ela, divertida.

Jojo e Renato assumiram o relacionamento em fevereiro deste ano e deixaram claro que preferem manter o romance longe dos holofotes. Os dois interagem pouco nas redes sociais, compartilhando somente momentos especiais, como quando completaram oito meses de namoro, em agosto. Na ocasião, a cantora presenteou o amado com um carro.