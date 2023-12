Melody e Anitta - Reprodução / Instagram

Melody e AnittaReprodução / Instagram

Publicado 20/12/2023 17:09 | Atualizado 20/12/2023 17:11

Rio - Anitta surpreendeu fãs com uma reviravolta inesperada na sua relação com a cantora Melody. Nesta quarta-feira (20), a artista usou seu perfil nas redes para convidar a influenciadora a participar de um dos Ensaios da Anitta em Salvador. A presença da famosa no show foi confirmada pouco depois pelo Instagram oficial do evento da "Girl from Rio".

"Acordei aqui e tava tocando 'Eu te dei love, love, love. Tu não quis, quis', aí eu pensei: É ISSO! Vou chamar a @McMelody pra ensaiar em Salvador", brincou a veterana em seu perfil do X, o antigo Twitter. A aparente reconciliação das cantoras deixou a web chocada, principalmente levando em conta as constantes trocas de farpas entre as duas. "Vocês se atacam de longe, mas na real estão no Whatsapp rindo das nossas caras porque achamos que são inimigas", supôs uma pessoa. "Não tô acreditando que vem aí esse encontro épico", afirmou outra.



Depois que a participação de Melody foi comprovada pela equipe da artista, o assunto acabou como um dos mais comentados da plataforma. "Pelo andar dos convidados, o próximo é a Ludmilla", caçoou uma internauta. "Só trabalha com a Anitta quem fala mal dela. 'Anitters' não tem vez MESMO", reclamou outro. "Mais um hater confirmado", ironizou um terceiro. "Será que era tudo mentira? Fiquei com ranço da Melody à toa, então", disse mais uma.