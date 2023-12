Ivete Sangalo confere estrutura montada no Maracanã para seu show - Reprodução de vídeo

Publicado 20/12/2023 14:48 | Atualizado 20/12/2023 14:58

Rio - Ivete Sangalo fará uma apresentação grandiosa no Maracanã, na Zona Norte do Rio, nesta quarta-feira, após 17 anos. E a cantora baiana está conferindo os preparativos do show, que será transmitido ao vivo pela TV Globo, como especial de fim de ano da emissora, bem de pertinho. Em um vídeo publicado no Instagram, a artista mostrou sua reação ao ver a estrutura montada no estádio para o espetáculo.

"Emoção a cada minuto! O Maraca é nosso!", escreveu ela na legenda. Entre as atrações confirmadas no show estão Ludmilla e Andreas Kisser, guitarrista do Sepultura. O mistério sobre o que mais vai rolar na apresentação segue mantido, mas Veveta deve incluir em seu repertório as canções "Macetando", "Gigante (Tanto)" e "Você Não Sai", que fazem parte do EP "Reivete-se", além de grandes sucessos da carreira.

Em entrevista recente, a baiana prometeu um espetáculo, que é um esquenta para a turnê que celebrará em 2024 seus 30 anos de carreira, inesquecível. "Vai ser um show que nem eu mesma imaginei que a gente poderia fazer algo assim. E é um esquenta". No ano que vem, a festa vai continuar em outras cidades do país, em estádios e arenas. "Teremos exclusivos 30 shows no Brasil. A gente vai levar a excelência do entretenimento para perto dos meus fãs", avisa a cantora. "Ao final desses 30 shows, gravaremos um DVD. Porque nosso DVD é de lei", completou.

Esquema especial do MetrôRio e SuperVia

Nesta terça-feira, a SuperVia anunciou as mudanças que fará no funcionamento do trem para o show da cantora, previsto para às 21h. Na ida, os passageiros poderão utilizar os trens da grade normalmente. Na volta, duas viagens extras para Santa Cruz e uma para Saracuruna serão realizadas com serviço parador. Duas viagens para Japeri também acontecerão, mas no serviço expresso, com paradas nas estações Olímpica do Engenho de Dentro, Madureira, Deodoro e as do próprio ramal. Ao fim do show, todas as estações estarão abertas apenas para desembarque, exceto a estação Maracanã, que funcionará para embarque.

O MetrôRio também preparou um esquema especial para atender aos clientes que vão ao show de Ivete Sangalo. A concessionária vai estender o horário de embarque de passageiros nas estações Maracanã e São Cristóvão até 1h30. As demais estações do sistema funcionarão normalmente, das 5h à meia-noite. Porém, depois da meia-noite, elas ficarão abertas apenas para desembarque e dispersão do público.



A concessionária vai reforçar também o efetivo de segurança e de operadores de estação em todo o período, principalmente nas estações próximas ao estádio. A linha 2, que atende ao evento nas estações Maracanã e São Cristóvão, circulará entre Pavuna e Botafogo, com possibilidade de transferência no trecho entre as estações Central do Brasil/Centro e Botafogo. As linhas de ônibus do Metrô na Superfície (Antero de Quental-Gávea e Botafogo-Gávea) vão operar normalmente, até as 23h30.



O MetrôRio, ainda, sugere que o público se programe e antecipe a chegada ao estádio do Maracanã, já que a abertura dos portões será às 16h30. É importante verificar também qual é a estação mais próxima de cada setor do estádio. Quem tem ingressos para acesso nos portões A, B e C, Portões 10 e 12 (Oeste, Sul e Pipoca da Ivete) deve desembarcar na estação Maracanã (Linha 2). Já para quem tem bilhetes para o portão D, E e F (Leste e Clube da Veveta), a concessionária indica que o desembarque seja feito na estação São Cristóvão (Linha 2).