Filipe Ret e a namorada, Agatha Sá, fazem a temperatura subir em praia no Rio

Rio - Filipe Ret e a namorada Agatha Sá, aproveitaram a tarde de folga, desta quarta-feira, para irem à praia. O casal, que assumiu o romance em junho do ano passado, se divertiu bastante nas areias da Zona Oeste e trocou beijos e carinhos. Com um biquíni fininho, a influenciadora digital exibiu as belas curvas. Sem camisa, o cantor também mostrou que está em ótima forma.

Mais cedo, Jade Picon também marcou presença na região . A influenciadora digital renovou o bronzeado e se refrescou no mar da Barra da Tijuca. Antes de sair da água, ela deu uma ajeitadinha no traje de banho.

