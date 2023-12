Fernanda Paes Leme conta como está aproveitando a gestação de sua primeira filha, Pilar - Reprodução/Instagram

Fernanda Paes Leme conta como está aproveitando a gestação de sua primeira filha, PilarReprodução/Instagram

Publicado 20/12/2023 16:06 | Atualizado 20/12/2023 16:06

Rio - A apresentadora Fernanda Paes Leme, de 40 anos, admitiu que vem seguindo á risca os conselhos que recebeu para aproveitar sua época de grávida. Nesta quarta-feira (20), a atriz mostrou como está curtindo acompanhar o crescimento de Pilar, sua primeira filha com o noivo Victor Sampaio.

fotogaleria

"Me falaram pra curtir cada minuto da barriga... Tô com vontade de curtir cada SEGUNDO mesmo", escreveu a famosa na legenda da publicação. No post, Fernanda exibe sua barriguinha no espelho da academia que frequenta, usando um macacão preto super justo que ressalta a curva do desenvolvimento da pequena. A futura mamãe tem comemorado bastante sua primeira gestação desde que anunciou que vai receber um novo membro da família, no começo do mês de outubro. O casal realizou um chá revelação para a filha dias depois de divulgarem a gravidez, mas só definiram o nome da herdeira no final de novembro.Seguidores da artista logo foram aos comentários para admirar sua beleza durante a gestação: "Que lindeza de 'maminha'", exclamou Carolina Dieckmann. "Princesas", elogiou Giovanna Lancellotti. "A barriguinha mais linda desse mundo", declarou uma fã. "Já não vejo a hora dela chegar, mas aproveita que depois dá saudade!", brincou outra. "Cada momento realmente é muito maravilhoso", concordou uma terceira. "A mamãe mais linda! Todas as bençãos pra vocês duas", desejou mais uma.