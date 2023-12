MC Daniel - Reprodução do Instagram

MC DanielReprodução do Instagram

Publicado 20/12/2023 18:26

Rio - MC Daniel, de 25 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para compartilhar com os fãs o momento em que presenteia o avô com um carro, dias antes do Natal. No Instagram, o funkeiro ainda refletiu sobre a possibilidade de realizar os sonhos de seus familiares e aconselhou que os seguidores coloquem suas famílias em "primeiro lugar".

fotogaleria

"Em 2023, eu dei carro para mamãe, irmão, pai, avós, pessoas que mais amo no mundo e as que podiam me julgar ou cobrar algo. É só o começo, [pois] família em primeiro lugar! Deus é maravilhoso! Vocês [também] fazem parte disso! Gratidão por tudo!", escreveu o artista no registro em que posa sorridente ao lado dos avós e do novo veículo.

Na tarde desta quarta-feira, Daniel voltou a postar um registro do avô junto ao carro e aproveitou para declarar seu amor por ele. "Você é o homem mais lindo do mundo! Te amo", afirmou o cantor.