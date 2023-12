Zilu Godoi se revolta com Welington Camargo, irmão de seu ex-marido, Zezé Di Camargo - Reprodução / Instagram

Publicado 20/12/2023 20:51 | Atualizado 20/12/2023 20:54

Rio - Zilu Godoi, de 65 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para enviar um recado a Welington Camargo, irmão de seu ex-marido, Zezé Di Camargo. Através dos stories do Instagram, a influencer e empresária afirmou que o ex-cunhado tem enviado indiretas sobre ela não vir ao Brasil passar o Natal com a família após as recentes polêmicas envolvendo a atual de Zezé, Graciele Lacerda , e seu filho caçula, Igor Camargo.

"Senhor Wellington Camargo, não fica me mandando recadinho, indiretazinha, porque aqui eu falo direto e reto e é pra você esse recado. Não fica aí de 'mimimi' dizendo que sabe da verdade. Você não sabe de verdade nenhuma, ninguém sabe de verdade nenhuma. Para isso, a Justiça vai resolver isso", declarou ela, referindo-se ao fato de que a nora Amabylle Eiroa, mulher de Igor, acusou Graciele de criar um perfil falso no Instagram para ofender as mulheres da família.

"Tem mais, eu disse que não vou passar o Natal com a minha família. Minha família são meus filhos, meus netos, minha nora, meus genros, minha mãe e meus irmãos. Então, seguinte, eu disse que não estava bem, com a imunidade baixa, estava passando mal, estou mesmo, por isso que eu não ia para o Brasil De tanta coisa que está acontecendo, minha imunidade abaixou. Em nenhum momento, eu ataquei família nenhuma, deixa de ficar aí mandando indiretazinha e fala a verdade", esbravejou.

Por fim, a empresária afirmou que se Welington tem algo a dizer, deve ligar diretamente para ela. "Cara, eu nunca fiz nada para você. Aliás, a gente nem se fala para dizer a verdade. Não sei por que essa proteção, não sei por que me atacar", ponderou Zilu. "Você não sabe da minha vida, não sabe da vida da minha família. A gente tinha combinado de passar o Natal na casa da Wanessa, todo mundo, e isso você não sabe. Espera as coisas acontecerem antes de você vir proteger alguém e dizer que sabe de toda a verdade. Tenho certeza que você não sabe. Fica a dica, Welington. Toma juízo, menino. Cala essa boca, é melhor para você", concluiu.