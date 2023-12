Paolla Oliveira e mais famosos curtem show de Ivete Sangalo no Maracanã

Rio - Ivete Sangalo, de 51 anos, reuniu inúmeros famosos durante o show de esquenta para a turnê ReIvete-se, em comemoração às suas três décadas de carreira, realizado na noite desta quarta-feira, no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã. Além de movimentar a cidade do Rio, o espetáculo foi o primeiro especial do Natal do ano, transmitido ao vivo pela TV Globo.

Personalidades como os atores Paolla Oliveira, Letícia Colin, Babu Santana, Clara Moneke e Tiago Abravanel, além da influencer e dançarina Lore Improta e a apresentadora Fátima Bernardes, acompanhada pelas filhas Beatriz e Laura Bonemer, estiveram presentes no show, que durou mais de três horas.

