Vídeo do assalto que ocorreu na casa de Manoel Soares - Reprodução/Instagram

Vídeo do assalto que ocorreu na casa de Manoel SoaresReprodução/Instagram

Publicado 19/12/2023 20:54 | Atualizado 19/12/2023 21:14

Registros da câmera de segurança mostraram o momento em que bandidos invadiram a casa de Manoel Soares na noite da última segunda-feira (18). O apresentador reagiu ao assalto, entrando em uma briga corporal com o criminoso, que está internado em estado grave.

O vídeo mostra o momento em que um bandido invade a residência localizada no bairro do Morumbi, na Zona Sul de São Paulo. O apresentador estava em casa com quatro de seus seis filhos, o genro e uma ajudante.

De acordo com informações do programa comandado por Sônia Abrão, a colaboradora de Manoel foi rendida na calçada após encerrar o expediente, por volta das 21h, e os criminosos obrigaram a funcionária a retornar à residência. Os bandidos teriam obrigado as pessoas deitarem no chão e pegaram seus celulares.

Manoel teria conversado com o assaltante para tentar descobrir se ele estava armado e conseguiu retirá-lo da casa, deixando os familiares em segurança. Quando os dois foram para o quintal, Soares teria verificado que não havia nenhum comparsa dando cobertura e imobilizou o bandido com a ajuda do genro e do filho de 21 anos. Em seguida, chamou a polícia. Assista ao vídeo abaixo:

Manoel Soares tem casa invadida e reage à tentativa de assalto; veja vídeo pic.twitter.com/fmeThsAY7L — Daniel Nascimento (@colunadodaniel) December 20, 2023

"A assessoria de imprensa de Manoel Soares comunica que tanto o apresentador quanto sua família encontra-se em segurança e bem. Na noite de segunda-feira, dia 18, foram alvo de uma tentativa de assalto em sua residência, felizmente, o assaltante foi detido. Manoel ressalta que não incentiva reações a assaltos e diante da circunstância excepcional, agiu em legítima defesa para proteger seus familiares. Ele espera que o assaltante responda de acordo com a lei", diz comunicado emitido pela assessoria do apresentador.