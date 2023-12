Casa de Manoel Soares é assaltada - Reprodução/Instagram

Bandidos invadiram a casa de Manoel Soares na noite da última segunda-feira (18) e o apresentador reagiu ao assalto, entrando em uma briga corporal com os criminosos para proteger a família.

De acordo com informações divulgadas pelo programa "A Tarde é Sua", da Rede TV!, o artista estava na residência com quatro de seus seis filhos, o genro e uma ajudante. A companheira de Manoel, Dinorah Rodrigues, não estava em casa no horário do assalto.

Segundo o programa comandado por Sônia Abrão, a colaboradora de Manoel foi rendida na calçada após encerrar o expediente, por volta das 21h, e os criminosos obrigaram a funcionária a retornar à residência. Dentro do imóvel, os bandidos teriam obrigado as pessoas deitarem no chão e pegaram seus celulares.

Manoel teria conversado com o assaltante para tentar descobrir se estava armado e conseguir retirá-lo da casa sem ferir seus familiares. Quando os dois foram para o quintal, Soares teria confirmado que não havia nenhum comparsa dando cobertura e imobilizou o bandido com a ajuda do genro e do filho de 21 anos. Em seguida, chamou a polícia.

O apresentador ainda teria pedido para que o criminoso fosse levado ao hospital antes de ser encaminhado para a delegacia.

A assessoria de Manoel Soares confirmou as informações ao programa e frisou que todos estavam bem. Além disso, a equipe do apresentador destacou que Manoel só reagiu ao assalto por ter experiência em mediação de conflitos, mas que não recomenda que outras pessoas reajam ao crime.