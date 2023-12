Céline Dion foi diagnosticada com a síndrome da pessoa rígida - Reprodução/Instagram

Publicado 19/12/2023 15:57

Céline Dion perdeu o controle sobre seus músculos, informou a irmã da cantora, Claudette Dion, ao portal canadense 7 Jours. Em 2022, a artista revelou aos fãs que foi diagnosticada com a síndrome da pessoa rígida.

“Ela não tem controle sobre os músculos”, declarou Claudette ao jornal. “O que me parte o coração é que ela sempre foi disciplinada. Ela sempre trabalhou duro”.

A doença autoimune rara afeta o sistema nervoso e provoca espasmos musculares e rigidez no corpo. De acordo com Claudette, os espasmos pioraram, mas Céline tem enfrentado a doença com a esperança de voltar a cantar.

“Nos nossos sonhos e nos dela, a ideia é voltar aos palcos. Em que estado? Não sei”, disse a irmã da cantora.