Mel Maia - Reprodução / Instagram

Mel MaiaReprodução / Instagram

Publicado 19/12/2023 11:54

Mel Maia está entre os assuntos mais comentados desde a reportagem exibida no "Fantástico", no último domingo (17), O nome deestá entre os assuntos mais comentados desde a reportagem exibida no "Fantástico", no último domingo (17), sobre o envolvimento de famosos com uma casa de apostas . A relação da atriz com a denúncia despertou a curiosidade dos internautas para saber quanto a jovem faturava com a divulgação.

De acordo com informações da colunista Mariana Morais, do "Correio Braziliense", a atriz global recebia, mensalmente, um fixo de R$ 200 mil para fazer publicidade da "Blaze", empresa citada na matéria da emissora. Com o alto valor, ela deveria publicar seis sequências de três Storys no mês em seu perfil.

Ainda segundo a jornalista, o modelo de contrato assinado por Mel Maia normalmente é válido por um ano, com direito a renovações, a depender do engajamento do famoso. Além disso, a artista também recebia um valor extra para deixar fixado em seu Instagram uma imagem com a logomarca da "Blaze".

Outras celebridades também recebiam um valor na mesma faixa, o que não é o caso do jogador Neymar. O atleta, que também faz parte da lista de famosos que divulgam os jogos de azar, faturava muito mais por sua influência e milhares de seguidores nas redes.