A modelo e influenciadora Mariana Goldfarb, ex de Cauã Reymond, usou as redes sociais na última segunda-feira (18) para falar mais uma vez sobre relacionamentos abusivos. Recentemente, sem citar nomes, ela revelou ter vivido uma relação tóxica no passado.

"Quando eu saí do relacionamento abusivo que tive, achava que, me foi dito que eu não ia trabalhar com a mesma frequência com que eu trabalho, que ninguém ia me querer, que eu não seria nada, que meu gênio é super difícil", iniciou ela.

Ao longo de seu desabafo, ela deixou um alerta às seguidoras e pediu para que mulheres não deem ouvidos a comentários feitos por homens em relações tóxicas. "Eu queria dizer para vocês o seguinte: não caiam nesse papinho. Vocês são completamente capazes de trabalhar, de se estruturar, de serem independentes, de construírem uma vida nova", aconselhou.

"Tudo o que o abusador fala para minar a autoconfiança, o nosso amor-próprio, a forma como a gente se comunica com o mundo é mentira", completou. Por fim, Mariana Goldfarb disse que, apesar da dificuldade de se desvencilhar, conseguir sair de relacionamentos abusivos é a melhor decisão.

"E eu sei que dá medo de sair de determinadas situações, da gente estar acostumada onde a gente está, de onde a gente não vai sair, de onde acha que é isso mesmo. Sei que é difícil, pode acreditar que eu sei. Mas existe um mundo lá fora de possibilidades e existem também os nossos talentos", finalizou a influencer.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Mariana Goldfarb fala abertamente sobre relacionamento abusivo. A modelo e o ator Cauã Reymond passaram sete anos juntos.