Cantora se casou com famoso agente esportivo - Reprodução/Instagram

Publicado 18/12/2023 20:59 | Atualizado 18/12/2023 21:00

Adele, de 35 anos, se casou secretamente com o agente esportivo Rich Paul, 41 anos. Mas antes de subir ao altar, a cantora fez com que Paul assinasse um acordo pré-nupcial de maneira a proteger sua fortuna estimada em US$ 220 milhões (cerca de R$ 1 bilhão, na conversão atual).

De acordo com informações do site RadarOnline, a artista não havia cogitado um acordo pré-nupcial a princípio, mas acabou sendo convencida por amigos a realizar o acordo.

"Adele tem alguns problemas de confiança, o que é normal para ela, mas trazer à tona um contrato conjugal causou alguns atritos entre eles", revelou a fonte ao site. "Ela acredita no amor e diz que falar sobre qualquer coisa relacionada ao dinheiro é um assassino de romance infalível".

Rich Paul é um dos maiores agentes esportivos da na indústria, responsável por gerenciar a carreira de atletas como LeBron James. Sua fortuna é estimada em US$ 120 milhões (cerca de 590 milhões de reais, na cotação atual).