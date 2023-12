Marcelinho Carioca sendo libertado do cativeiro - Reprodução/Instagram

Publicado 18/12/2023 17:41 | Atualizado 18/12/2023 17:47

O programa "Balanço Geral", da Record TV, exibiu o momento em que policiais resgataram Marcelinho Carioca de um cativeiro em Itaquaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo, nesta segunda-feira (18). Na gravação, o ex-jogador de futebol aparece dentro da viatura ao lado de uma mulher com o rosto coberto.



No vídeo, a pessoa que filmava o resgate pede para que Marcelinho fizesse um sinal de positivo com as mãos e o atleta realiza o gesto. Veja abaixo: