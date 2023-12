André Luiz Frambach se casa com Larissa Manoela usando gravata com estampa do filme "Enrolados" - Reprodução/Instagram

Publicado 18/12/2023 17:14 | Atualizado 18/12/2023 17:24

André Luiz Frambach escolheu uma gravata especial para escolheu uma gravata especial para se casar com Larissa Manoela no último domingo (17) . O casal abriu um álbum de fotos no Instagram nesta segunda-feira (18) e o simbolismo da peça emocionou os internautas.

O ator de 26 anos elegeu uma gravata-borboleta com uma estampa de "Enrolados", famosa animação da Disney. A história gira em torno de uma jovem princesa perdida que vive em uma torre isolada até os 18 anos, tendo como apenas a mãe adotiva abusiva como companhia apenas. No entanto, tudo muda quando Rapunzel conhece o ladrão José Bezerra, que a leva para conhecer o mundo pela primeira vez e os dois acabam se apaixonando.

Vale lembrar que os pais de Larissa, Silvana Taques e Gilberto Elias, foram contra o relacionamento da filha com André. Silvana, que também é ex-empresária da artista, chegou a ser indiciada por racismo religioso por chamar a família do ator, que é espírita kardecista, de “macumbeira”.

Na galeria de fotos compartilhadas pelo casal, também é possível ver trecho dos votos de André, em que cita a famosa canção "Vejo Enfim a Luz Brilhar". Confira:

nós mulheres meio larissa manoela que sonhamos com um casamento de conto de fadas pic.twitter.com/2L0NckSCFK — emilly foi na the eras (@archeronreader) December 18, 2023

Chocado que o significado da gravata do André Luiz Frambach pro casamento com a Larissa Manoela é o laço de Enrolados onde a mãe da Rapunzel não aceitava ela e o José juntos e tá REPRESENTANDO A MÃE DA LARISSA MANOELA pic.twitter.com/SebDZyaJwX — Matheus (@odontinho) December 18, 2023