Casamento de Larissa ManoelaReprodução/Instagram

Publicado 18/12/2023 15:56 | Atualizado 18/12/2023 16:44

A atriz Larissa Manoela usou as redes sociais na tarde desta segunda-feira (18) para anunciar que se casou com o também ator André Luiz Frambach. Os dois viviam um relacionamento desde 2021 e trocaram alianças no último domingo (17).

O casal abriu um álbum de fotos e compartilhou registros da cerimônia intimista. "Pois é simples como qualquer um pode ver: estamos simplesmente destinados a ser", escreveram na legenda da postagem feita no Instagram.





Nos comentários, os famosos celebraram a união. “Viva”, declarou Mel Maia. “Todo amor e proteção do mundo pra vocês! Sejam felizes pra sempre”, afirmou Maisa Silva. “Que lindos! Toda a felicidade do mundo para vocês”, desejou Ana Hickmann.

Mais famosos também parabenizaram o casal nos comentários. "Toda felicidade do mundo!!!!", disse Juliana Paes. "Mentira!!!!!! Que amor. Que lindos vocês, como você tá linda. Todo amor do mundo pra vocês", declarou Klara Castanho. "Que lindooos! parabéns, toda felicidade do mundo!!", completou Bianca Andrade.