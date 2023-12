Leonardo e Poliana Rocha são casados há 26 anos - Reprodução / Instagram

Leonardo e Poliana Rocha são casados há 26 anosReprodução / Instagram

Publicado 18/12/2023 13:34

A empresária e jornalista Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, tirou um tempinho em seu final de semana para conversar com os seguidores. Em seu perfil no Instagram, a mãe de Zé Felipe respondeu algumas perguntas dos fãs em relação a sua vida pessoal.

Ela, que está casada com o artista há 26 anos, contou como lida com os acontecimentos antigos de seu relacionamento. "Não mexo no passado. Passou, foi realmente escolha minha estar casada e lutar pela minha família. Vivo o presente, o agora", declarou a sogra de Virginia Fonseca.

Na sequência, outro internauta questionou como Poliana voltou a ter confiança no marido após traição no passado e pediu dicas de como agir perante a situação. "É um processo, não é fácil, mas você consegue. Dê tempo ao tempo, ressignifique o ocorrido e foque na construção da sua família", disse ela.

Poliana Rocha ainda aproveitou a oportunidade para revelar que o casal não briga há cerca de seis anos. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que a esposa de Leonardo conta que decidiu dar uma nova chance ao matrimônio e perdoou o cantor sertanejo.