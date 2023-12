Jojo Todynho e o namorado, Renato Santiago - Reprodução / Instagram

Publicado 18/12/2023 10:23

Pois bem, caros leitores, ao que tudo indica, o namoro de Jojo Todynho e Renato Santiago realmente está em crise. Após a notícia divulgada inicialmente pelo portal Leo Dias no último domingo (17), a coluna Daniel Nascimento teve acesso com exclusividade a alguns detalhes do suposto fim do romance da cantora.

De acordo com informações reveladas a este colunista que vos escreve, a crise no relacionamento já estaria acontecendo há cerca de um mês, quando Jojo parou de postar momentos ao lado do amado em seu WhatsApp. A desconfiança de uma possível separação e o afastamento entre os dois é especulada por amigos da funkeira desde então.

Jojo Todynho é bem discreta nas redes sociais a respeito de seu relacionamento, mas para seus amigos, ela sempre fez questão de mostrar que estava namorando e muito feliz. Por isso, o sumiço de Renato Santiago tem chamado atenção de pessoas próximas à artista, uma vez que ela sempre publicava imagens de passeios com o rapaz.

Apesar das especulações, o motivo real do suposto término entre os dois ainda não veio à tona. Jojo e Renato assumiram publicamente a relação em fevereiro deste ano, mas já se conhecem há 10 anos.