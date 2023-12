Zé Felipe xinga humorista após web apontar indireta para Virginia: ?Vai tomar no c*? - Foto: Reprodução

Zé Felipe xinga humorista após web apontar indireta para Virginia: ?Vai tomar no c*?Foto: Reprodução

Publicado 17/12/2023 15:34

O "Fantástico", da TV Globo, exibirá na noite deste domingo (17/12), uma matéria denunciando supostas fraudes da empresa de apostas online Blaze. Após as primeiras chamadas, o caos se instaurou nas redes sociais, já que muitos influenciadores fazem propaganda de plataformas de jogos e apostas.



Sobrou até para Virginia Fonseca, que já influenciou seus mais de 40 milhões de seguidores a apostar nesses joguinhos. Na tarde deste domingo (17/12), a web apontou uma indireta do humorista Vittor Fernando para a influenciadora, nas redes sociais, o rapaz compartilhou uma reflexão sobre jogos de azar e quem divulga.



“Ainda bem que eu nunca fiz. Já me surgiram propostas, muito dinheiro, que mudaria a minha vida. Muito dinheiro”, iniciou o moço que em seguida fez uma crítica a hipocrisia de alguns influenciadores.



“Fico observando alguns influenciadores que fazem, compram carros de R$ 2 milhões e agradecem a Deus. Que Deus? Se tem uma coisa que Deus não apoia é enriquecer às custas do outro”, finalizou.



Não demorou muito para que os internautas começassem a desconfiar que a crítica era para Virgínia, já que recentemente a nova contratada do SBT e seu esposo, divulgaram a aquisição de um carro avaliado em R$ 2 milhões e agradeceram a Deus pela nova conquista.



Com a repercussão, mesmo sem ter o seu nome e nem o de sua esposa citado, Zé Felipe se revoltou e xingou o influenciador: "Quem é esse arrombado? Vai tomar no c* dele, filho da p*ta do caralh*".



Após os xingamentos, Vittor voltou a se pronunciar. “Tá vendo o que eu falo de consciência tranquila? Eu nem citei nomes e já estão se doendo por aí”, afirmou o jovem no X, antigo Twitter.