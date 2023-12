Ronaldo autografa camisa da seleção falsa, expõe situação e disparada: ?Vou pegar uma dessa? - Foto: Reprodução

Publicado 16/12/2023 19:52 | Atualizado 16/12/2023 20:12

O ex-jogador Ronaldo Fenômeno protagonizou uma cena hilária ao autografar a camisa de um fã. Acontece que após o autógrafo, Ronaldo percebeu que a peça de número 9 da seleção brasileira, era falsa e expôs a situação.



Arrancando boas risadas dos que estavam presentes, o ex-atacante questionou o fã sobre a legitimidade da roupa, que aos risos, confirmou se tratar de uma imitação. Na sequência o famoso explicou o porquê reconheceu que a peça não era original.



“Essa camisa foi o primeiro modelo dry-fit da Nike, bem no início mesmo. Só que o primeiro modelo veio com uma camisetinha por baixo. Era complicado [de vestir]. Por isso que as que fazem [hoje em dia] não têm [o mesmo detalhe]”, relatou.



Mesmo o modelo não sendo a verdadeira, Ronaldo demonstrou interesse e disse que compraria uma parecida. “Tá bonita pra c*, inclusive, vou pegar uma dessa”, falou.