MC Mirella e Dynho Alves estão à espera de Serena, primeira filha do casalReprodução / Instagram

Publicado 16/12/2023 13:50

MC Mirella não esconde a ansiedade para a chegada de sua primeira filha, Serena, e já mostrou que está em contagem regressiva para o nascimento da pequena. Neste sábado (16), a cantora resgatou alguns registros da evolução de sua gestação e encantou a web.

A funkeira reuniu uma série de momentos especiais durante os últimos nove meses e compartilhou com os fãs em seu perfil no Instagram. Ao longo do vídeo, ela mostra Dynho Alves, pai da bebê, acariciando o barrigão.

"Só mais 10 dias… (ou menos)", escreveu MC Mirella na legenda da publicação. Nos comentários, internautas deixaram uma chuva de comentários especiais para a mamãe de primeira viagem.

"Chega logo baby Serena, estamos a sua espera", escreveu uma seguidora. "Uma das grávidas mais lindas que eu já vi", destacou outra. "A melhor coisa é ter uma pessoa dando apoio, o parceiro tanto do lado faz muito bem", disse uma terceira.